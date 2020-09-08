■ Rahim ağzında ortaya çıkan ve birçok kadında adet düzensizliğine ve ağrılara neden olan bu iyi huylu tümörler için genellikle tedavi gerekmiyor. Ancak tümörün büyümesiyle etkileri artabiliyor ve böyle durumlarda cerrahi müdahale tercih ediliyor. Tedavisi olan bir sorun olsa da Pelvik ağrısında erken teşhis önemli.

BELİRTİLERI NELER?

■ Pelvik ağrı, genelde ani başlangıçlı, yoğun ve kısa süreli ağrılardır.

■ Ağrı ile birlikte bulantı, kusma, terleme ve ateş gibi belirtiler görülür.

■ Ağrını 6 ay ya da daha uzun sürmesi, uykusuzluk yapabilir.

■ Kabızlık, iştah azalması.

■ Baş dönmesi ve dismenorenin belirtileri görülebilir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

■ Kadınlarda daha fazla görülen pelvik ağrının kaynağı genellikle alt sindirim borusu, üreme sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi veya kas-iskelet sistemidir.

■ Jinekolojik nedenli pelvik ağrılarının bir kısmı rahim dışı nedenlere bağlı olabilir.

■ Üreme ile ilgili sebepleri ise gebeliklerde düşük, dış gebelik oluşması, pelvik infanatuar rahatsızlıklar, yumurtalık kistleri, erken doğum şeklinde sıralanabilir.

■ Kadınlarda yaşanan kronik pelvik ağrılarının üreme organları ile ilgili nedenleriyse:

■ Şiddetli adet dönemi ağrıları

■ Adenomiyoz (rahim kalınlaşması)

■ Endometriyozis

■ Yumurtlama döneminde yaşanan ağrılar (mittelschmerz)

■ Yumurtalık kanserleri

■ Rahim fibroidleri (rahimde gelişen kanserli olmayan tümörler)