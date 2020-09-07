Yalan ilişkiyi yıpratır

İlişkilerin en büyük tehlikesi güven duygusunun kaybolmasıdır. Öncelikli olarak "ilişkilerde hiç yalan olmaz" sözü de gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak hayati konularda yalan söylenirse ve bu bir gün ortaya çıkarsa işte o andan itibaren kopuş başlar. Bu güven duygusunu da zedeler. İlişkilerde güven duygusunun zarar görmesi, başka küçük sorunları da büyütür. O nedenle sevgilinize, eşinize yalan söylerken birkaç kez daha düşünün. Pembe yalanlar hayatımızın her anında olabilir. Ancak bunlar karşımızdakini 'uyutma'ya götürüyorsa, siyah yalanlar başlamıştır. Bu yalanları söyleyenler aslında kendilerini kandırmaktadır. İlişkilerde güven, aşkın en büyük tutkusudur. "Nasıl olsa bana aşık" diye düşünen taraf yalan söylemeye devam ederse, ilişkiler bir daha rayına girmez. Terapilerde bunu açık şekilde görüyoruz. Kırılan parçalar asla eskisi gibi olmaz. Parçalanan eşyalar güven duygusu gibidir. Ne kadar iyi toparlarsanız toparlayın iz kalır. Hem da kalıcı iz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN