Genelde kadınların tercih ettiği Camellia sinensis yapraklarından elde edilen yeşil çay müthiş bir antioksidan kaynağıdır. Dolaşım sistemini düzenleyen, içerisinde bulunan aminoasitler, karbonhidrat, E, C, B vitaminleri sayesinde insan sağlığı açısından önemli rol oynayan yeşil yapraklı çayı günde 2 kez tüketebilirsiniz. Sağlık için birçok gerekli minerali içerisinde bulunduran yeşil çay vücudun istenilen vitamin ve mineralleri almasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır ve depolanan yağın kolay yakılmasını sağlar. Peki yeşil çayın başka ne gibi faydaları var? Kötü kolesterolü düşürür, kanserle savaşır, stresle mücadele ederek sakinleştirir.