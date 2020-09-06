Kırmızı çizgi aşılmasın

İlişkinizde bir çizginin aşıldığını hissettiniz ve hiçbir şey yapmadınız mı? Bu sorunun cevabı geleceğinizi ve mutluluğunuzu belirliyor. Deneyimlerim gösteriyor ki, sınırlar aşılmamalı. Bu her iki taraf için de geçerli. Kadın da erkek de özgür alan ister. Kimi zaman sessizlik, dinginlik ister. İki taraf da sınırları öğrenmeli. Bu nasıl olacak? Öncelikli olarak evliliklerde her iki taraf da karşısındakinin özgürlüğünü sınırlandırıyor. Eski alışkanlıkların bazıları elbette evlilikte olmaz. "Olur" diyenlere inanmayın. Ancak tüm eski hayatınızı artık yok sayamazsınız. Çiftler birbirlerine özgür alan bırakmalı. Bunu başaranların çok daha mutlu olduğunu terapilerimde gördüm. Araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Birbirinizin kırmızı çizgilerini aşmayın. Farkı göreceksiniz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN