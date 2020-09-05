Uzmanlar, "Coronavirüs'e karşı en büyük koruma kalkanı, güçlü bağışıklık sistemi" açıklaması yaptı.

Günlük hayatta birçok bakteri, virüs ve yabancı maddelere maruz kalırız. Bu durumda vücudumuz bu yabancı maddelere karşı direnç gösterir. Bu direncin etkisi vücudumuzu şimdiye kadar nasıl beslediğimiz ve nasıl baktığımızla orantılıdır. Eğer sağlıklı beslenip, günlük almamız gereken vitamin miktarlarını alıyor ve sağlığımız konusunda titiz davranıyorsak bağışıklık sistemimiz yani vücudumuzun yabancı maddelere karşı tepkisi o kadar büyük olur. Bağışıklık sistemi kısaca vücudumuzu hastalıklara ve dış etkenlere karşı koruyan bir kalkan görevi görür. İşte güçlü bağışıklık için tüketilmesi gereken besinler:

SEBZE ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler.

YULAF, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan "beta glukan" içerir.

YOĞURT ve kefir tüketmek bağışıklık için çok önemli.

TAZE zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından oldukça zengindir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

SOĞUK deniz balıkları yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 içerir. Yapılan birçok çalışma Omega 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı.

ARAŞTIRMALAR fazla şeker tüketiminin bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini baskıladığını göstermektedir. Bu nedenle beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker ve şekerli besinleri azaltın. YEŞİL çay ve papatya çayı da bağışıklığı güçlendiriyor.

SARIMSAKTAN sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır.