İlişki biterse ben de biterim

Evli çiftler veya flört dönemindeki çiftlerden biri ilişki kaygısı yaşamaya başladıysa, eyvahlar olsun... Bu ilişkiyi tamamen etkileyen bir durum çünkü. Kadın veya erkek fark etmez. İlişki bitmesi halinde kendisinin de biteceğine inanıyorsa, birliktelikle çok hata yapan taraf oluyor. İlişkiler başlar ve iter. Arkadaşlık, dostluk gibi. Keşke bitmese ama hayatın gerçeklerinden kaçamayız. İlişkisini kaybetmek istemeyen, bir anda başka bir kişiliğe bürünüyor. Hiçbi zaman 'evet' demeyeceği konularda 'hayır' diyemiyor. Bu zamanla birçok konuya sıçrıyor. Ancak belli bir zaman sonra, bu durum ilişkide içinden çıkılmaz bir duruma sebebiyet veriyor. Çünkü kişilik bunalımı başlıyor. İstemediği durumları kabul eden taraf, bir süre sonra çark ediyor. Karşısındaki de, "Deişten sen" diye tepki gösteriyor. Aslında o kişi değişmedi. Gerçek ayarlarına dönüyor. Ancak karşı taraf da haklı. Çünkü o aslında farklı karakterde biriyle birlikteydi. Gerçek 'kişi' ile tanışınca ilişki bitiyor. O nedenle istemediğiniz bir hayata evet demeyin. Sonra üzülmektense, erkenden üzülün.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN