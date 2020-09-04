Işıltılı bir cilt

Cildimiz çok değerli, ona gözümüz gibi bakmalıyız; uzun yıllar sağlıklı ve ışıl ışıl kalması için onu temiz tutmalıyız. Peeling'ler bu aşamada önemli bir rol üstleniyor. Ciltteki ölü deri hücrelerinin soyulup cildin yenilenmesine yardımcı olan bu ürünleri doğru kullanarak cildinizin sağlıklı, aydınlık ve ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Haftada 2-3 kez, cildinizin tipine ve ihtiyacına uygun bir ürünle peeling yapmayı alışkanlık haline getirin.

VÜCUT İÇİN

Banyo keyfinize peeling eklerseniz, sonunda pürüzsüz ve yumuşacık cildinizle çok daha mutlu olacaksınız.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ/ AYSUN ORHAN