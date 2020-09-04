Eşinizle konuşun

Çiftler sürekli şikayet ediyor. "Bu incitici şeyi yapmayı bırakmasını nasıl sağlayabilirim?", "Benimle böyle konuşmayı bırakmasını nasıl sağlayabilirim?", "İstediğimi sormak veya ihtiyaçlarımı ilk sıraya koymak bencilce değil mi?", "Artık ses tonunu çok yükseltmeye başladı, çare nedir" vs… Çiftler konuşmadan anlaşmayı istiyor. Ancak böyle bir durum mümkün değil. Çiftler, rahatsız oldukları konularda sessiz kalıyorsa, bedelini öderler. Sana karşı sesini yükseltiyorsa, "Bunu yapma" demeniz gerekiyor. Eğer bunu diyemiyorsanız, ilişki zaten bitmiştir. Konuşmak, anlaşmanın ilk kuralıdır. Çiftler birbirini tanımadığı için tartışıyorlar. O nedenle tanımak için de konuşmak, sorunları dile getirmek çok ama çok önemli.

SILVY KHOUCASIAN/ İLİŞKİ TERAPİSTİ