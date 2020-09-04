Büyük bir sorun

Vajinismus, tüm dünyada görülen bir cinsel sorundur. Cinsel korku, ilk gece korkusu ya da cinsel ilişki korkusu olarak da tarif edilmektedir. Cinsel ilişki sırasında birleşme anı geldiğinde adeta panikatak benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır. Vajinismus, günümüzde yüzde yüz tedavi edilebilen bir cinsel problemdir.

TEDAVİSİ VAR

Vajinismus, mutlaka tedavi edilmesi gerekilen bir problemdir. Vajinismus tedavisi için dünyada en fazla kullanılan yöntemler bilişsel ve davranışsal cinsel terapi yaklaşımlarıdır. Bilişsel cinsel terapiler, cinsellik, ilk gece ve genital alanlar ile ilgili doğru bilgilendirmeleri içerir. Ancak kızlık zarı ya da vajina ile ilgili özellikle doğuştan gelen bir takım engeller varsa bunların da cerrahi olarak mutlaka düzeltilmesi şarttır. Kızlık zarının yüksek kenarlı, sert ya da eleksi yapıda ise mutlaka cerrahi işlem yapılmalıdır.