Stres büyük tehlikeli

Menopozdan bahsedebilmek için altı aydır adet görmemek ve bir ay ara ile yapılan testlerde FSH (folikül stimüle edici hormon) düzeylerinin yüksek çıkması gerekiyor. Arada sırada oluşan bir iki aylık adet düzensizliği, menopoz anlamına gelmiyor.

Ancak bu durumun göz ardı edilmemesi de gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, adet düzensizliğinin önemli bir sorun olduğunu söyledi. Dr. Funda Aybar Susur, menopozla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Menopoz döneminde kadınların doktora başvurmasına yol açan şikayetler; ateş basması, sıkıntı hissi, uykusuzluk, depresif ruh hali, duygudurum farklılığı, cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk olarak sıralanıyor. Bunların yanında kemik erimesi ve ağrılar da görülebiliyor. Bu dönemde doktordan destek alınmalı. Kadınlar 45 yaşından önce adetten kesilmesi erken menopoz olarak değerlendiriliyor. Başta gelen nedeni ise genetik sebepler. Eğer ailede birinci derecedeki kadın akrabalarda erken menopoz görülmüşse risk artıyor. Sigara da erken menopoza yol açıyor. Yumurtaların erken yaşlanmasına yol açan sigara aynı zamanda toksik etki yapıyor. Toksik etki yumurtalarımızın kalitesini bozabilir. Yumurta sayısını ve kalitesini olumsuz etkileyen çikolata kistleri de ihmale gelmemeli. Bağışıklık sistemini etkileyen otoimmun dediğimiz hastalıkların da yumurta rezervini olumsuz etkilediği için takip edilmesi gerekiyor. Erken menopoz nedenlerinden biri de stres. Antioksidan beslenme ve düzenli egzersiz ile stresin yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılabiliyor. Bazen de hiçbir risk faktörü olmadan da kadınlarda erken dönemde yumurta kapasitesi azalabiliyor".