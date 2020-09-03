Mutluluk bir seçimdir

Evli çiftler yaşadığı mutsuzlukları öne çıkartır. Birçok terapide gördüm ki, aslında mutsuz olduklarını düşünen çiftlerin çok daha mutlu oldukları anı kaçırmışlar. Çünkü hayat bize olumsuzlukları öne çıkartmaya programlıyor. Belki de iş ve özel hayatımızdaki sıkıntılar, güzellikleri görmemizi engelliyor. Örneğin, iş hayatında, "Bugün yine şirkette endişe vardı. Olumsuzluklar öne çıktı" diye düşünmekten vazgeçmeliyiz. İş hayatı zorluklarla doludur. Bunu engelleme şansına sahip çok az kişi vardır. O nedenle iş hayatınızdaki olumsuzlukları evinize, ilişkinize taşımayan. Farklı aktiviteler yapın. Sevdiğiniz ama uzun süredir görüşemediğiniz bir arkadaşınızla kahve için. Kuşlara ekmek verin. Zor durumda olan birine yardım edin. Etrafınıza bakın, hayatı sizden çok daha zor olanları göreceksiniz. Ancak siz sadece hayatı sizden daha iyi olanlara odaklanırsanız, mutsuzluğu tercih etmiş olursunuz. Seçimi yapmak çok kolay.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN