Avusturyalı bilim insanlarından meme kanserine karşı kritik açıklama geldi. Batı Avustralya Üniversitesi (University of Western Avustralya) tarafından yapılan araştırmada, bal arılarının zehrinin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden meme kanseri türlerini tedavi etmek için kullanılabileceği açıklandı. Uzmanlar, araştırmanın bir parçası olarak Avustralya'nın Perth kenti, İrlanda ve İngiltere'de bulunan 312 arının zehrini kullandı. Ekip zehrin, sınırlı tedavisi olan farklı meme kanseri türleri üzerindeki etkilerini inceledi ve zehrin tümörleri ve kanserli hücreleri hızla yok ettiği keşfedildi. Bu araştırmadan önce bal arısı zehrinin ya da zehrin 'melitin' adı verilen bir bileşeninin, kanserli ve normal hücre tipleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılmadığı belirtildi.