Tadınız tuzunuz kaçmasın

Yaşam için hayati öneme sahip olan tuz, aşırı tüketildiğinde düşmana dönüşüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, günlük iyot tüketiminin 5-6 gramı geçmemesi gerektiğini söylüyor. "Tuz tüketiminde iyotlu tuzu tercih etmek gerekir çünkü ülkemizde su ve gıdalarla alınan iyot, sağlık açısından yeterli olmamaktadır" diyor. Tuzun aşırı tüketilmesinin sağlık açısından tehlikeli olduğunu belirtiyor. Çünkü fazla tuz, sodyum miktarında artışa bağlı olarak hipertansiyona bağlı kalp krizi, inme ve felç riskini artırıyor. Göz bozuklukları, görme kaybı, diyabet ve obeziteye neden olabiliyor.

BU BESİNLERE DİKKAT!

Hazır ve paketli gıdalar, fazla tuz içeriyor. Uzmanlar, pastırma, sucuk, salam, hazır soslar, salça, patates cipsi, hazır çorba, bulyon, bisküvi, turşu, zeytin ve konserve gıdalardan uzak durmayı öneriyor.

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER:

Paketlenmiş gıdalardan uzak durun.

Yemekleri tuzsuz pişirin. Tuzu sofrada ekleyin.

İşlenmiş gıdalardan uzak durun.

Konserve gıdalardan kaçının.

Yemeklere tuz yerine taze otlar ekleyin.

Sebze-meyve tüketin.

Bol su için.

KEMİKLERİ ERİTİR

Fazla tuz tüketimi, karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Kemiklerde kalsiyum serbestleşmesine, böbreklerde kalsiyum kaybına ve buna bağlı olarak kemik erimesine sebep oluyor.