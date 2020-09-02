Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 02.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sağlığa çek

    Haşhaş ı: kesici, keyif verici, uyutucu, öksürük kesicidir. Gül yağı: Kabızlığı bitirir, tansiyonu düşürür. Acı badem yağı: Stres ve yorgunluk için masaj yağı olarak kullanılır. Biberiye yağı: Kan dolaşımını arttırır, bronşit, sinüzit ve karaciğer yetmezliğinde de kullanılır.

    Sağlığa yağ çek
    Haşhaş ı: kesici, keyif verici, uyutucu, öksürük kesicidir.
    Gül yağı: Kabızlığı bitirir, tansiyonu düşürür.
    Acı badem yağı: Stres ve yorgunluk için masaj yağı olarak kullanılır.
    Biberiye yağı: Kan dolaşımını arttırır, bronşit, sinüzit ve karaciğer yetmezliğinde de kullanılır.
    Ardıç yağı: Kalp yetmezliği ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.
    Defne yaprağı yağı:
    Bademcik iltihaplarında soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara iyi gelir.
    Kantaron yağı: Ateş düşürücüdür.
    Kekik yağı: Diş eti iltihaplarına iyi gelir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Sağlığa yağ çek
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri