Sağlığa yağ çek

Haşhaş yağı: Ağrı kesici, keyif verici, uyutucu, öksürük kesicidir.
Gül yağı: Kabızlığı bitirir, tansiyonu düşürür.
Acı badem yağı: Stres ve yorgunluk için masaj yağı olarak kullanılır.
Biberiye yağı: Kan dolaşımını arttırır, bronşit, sinüzit ve karaciğer yetmezliğinde de kullanılır.
Ardıç yağı: Kalp yetmezliği ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.
Defne yaprağı yağı:
Bademcik iltihaplarında soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara iyi gelir.
Kantaron yağı: Ateş düşürücüdür.
Kekik yağı: Diş eti iltihaplarına iyi gelir.
Gül yağı: Kabızlığı bitirir, tansiyonu düşürür.
Acı badem yağı: Stres ve yorgunluk için masaj yağı olarak kullanılır.
Biberiye yağı: Kan dolaşımını arttırır, bronşit, sinüzit ve karaciğer yetmezliğinde de kullanılır.
Ardıç yağı: Kalp yetmezliği ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.
Defne yaprağı yağı:
Bademcik iltihaplarında soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara iyi gelir.
Kantaron yağı: Ateş düşürücüdür.
Kekik yağı: Diş eti iltihaplarına iyi gelir.