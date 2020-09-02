İhanet de var hayatta

Hayat iyi ve kötü, güzel ve çirkin, mutlu ve mutsuz gibi zıt kutupların birbiriyle ilişkileridir aslında. İhanette hayatın en önemli gerçeklerinden biri. Çok yakın kadın arkadaşlıkları tarafından defalarca ihanete uğrayan biri olarak hemcins arkadaşlarıma karşı güven sorunu yaşadım. Beynim kadınları "tehdit" olarak görebilir çünkü orada çok fazla tarih var. Birisinin bizim için korkunç bir şey yapmaya ve orantısız bir şekilde plan yaptığını düşünmek elbette çok kırıcı ve yorucudur. Ancak iyi taraflarını da gördüm. Bu olumsuz deneyim beni hayatıma kimi davet etmeyi seçmemi sağladı. Ve ironik bir şekilde, eşimin kadın arkadaşları, beni tetikleyen şifanın büyük bir parçası oldu. Beni yanlış anlamayın, risk hala orada, ama yumuşadı. İlişkilerde de ihanet var. İhanet kolay affedilmemeli. Hele ilişkiyi bitirecek ihanet ise affedilemez olmalı. Çünkü evlilikte yıllar sonra bile bu sorunla yüz yüze gelirsiniz. Kimse size zorla istemediğinizi yaptıramamalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin taşra kentlerinde maalesef kadınlar ihanete ve şiddete karşı gelemiyorlar. "Doğduğun veya yaşadığın coğrafya kaderdir" sözünün ne kadar doğru olduğunu üzülerek görüyoruz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN