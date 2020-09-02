Güzelliğin acısını çıkarın

Herkes güzel ve parlak bir cildin hayalini kuruyor. Sağlıklı bir cilt için yediğimiz besinler önem taşıyor. Uzmanlar, güzellik katan besinleri sıralıyor:

Ceviz yağı: İçerdiği yağ asitleri ile cildi nemlendirir. Cilt saç ve tırnak sağlığını destekler.

Yeşil çay: Güçlü antioksidandır. Her gün iki fincan tüketmek vücuttaki güneş lekelerini engeller. Metabolizmayı hızlandırır.

Kırmızıbiber:İçerdiği B16 sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir ve genç görünmesini sağlar. Sivilce oluşumunu önler.

Ananas: Cildi nemlendirir. Yaşlanmasını geciktirir.

Havuç: Ciltteki ölü derileri temizler.

LOPEZ'İN SIRRI

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, zamana meydan okuyan güzelliğinin sırrını paylaştı. 51 yaşındaki Lopez, bol bol biber yediğini açıkladı.BİTTER

Çikolata: Güçlü antioksidan deposudur. Cildi güneş ışınlarından korur. Kan dolaşımını artırır. Hücreleri yeniler.