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    • Sağlık
    • 02.09.2020 Gazete
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    Güzelliğin acısını çıkarın

    Herkes güzel ve parlak bir cildin hayalini kuruyor. Sağlıklı bir cilt için yediğimiz besinler önem taşıyor. Uzmanlar, katan besinleri sıralıyor...

    Herkes güzel ve parlak bir cildin hayalini kuruyor. Sağlıklı bir cilt için yediğimiz besinler önem taşıyor. Uzmanlar, güzellik katan besinleri sıralıyor:

    Ceviz yağı: İçerdiği yağ asitleri ile cildi nemlendirir. Cilt saç ve tırnak sağlığını destekler.
    Yeşil çay: Güçlü antioksidandır. Her gün iki fincan tüketmek vücuttaki güneş lekelerini engeller. Metabolizmayı hızlandırır.
    Kırmızıbiber:İçerdiği B16 sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir ve genç görünmesini sağlar. Sivilce oluşumunu önler.
    Ananas: Cildi nemlendirir. Yaşlanmasını geciktirir.
    Havuç: Ciltteki ölü derileri temizler.

    LOPEZ'İN SIRRI

    Dünyaca ünlü şarkıcı , zamana meydan okuyan güzelliğinin sırrını paylaştı. 51 yaşındaki Lopez, bol bol biber yediğini açıkladı.BİTTER

    Çikolata: Güçlü antioksidan deposudur. Cildi güneş ışınlarından korur. Kan dolaşımını artırır. Hücreleri yeniler.

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