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    • Sağlık
    • 02.09.2020 Gazete
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    Gaz değil !

    Şiddetli  sına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi gibi şikayetlere yol açan kasık fıtığı, hemen her yaşta ortaya çıkıyor.

    Gaz değil fıtık!

    Şiddetli sına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi gibi şikayetlere yol açan kasık fıtığı, hemen her yaşta ortaya çıkıyor. Erkeklerde daha sık görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman , bu hastalığın tedavi edilmediğinde hayati riski artırdığını söylüyor. Kasık fıtığı tanısı alan hastalar cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. Doç. Dr. Aytaç, "Kasık fıtığının tedavisi, boyutu yarım santimetrelik birkaç delik açılarak yapılır. Hastalar bu işlemden bir gün sonra normal hayatlarına geri döner" diyor.

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