Ciddi bir sorun

Amerikalı Dr. Carolyn De Lucia, vücutta adet kanaması dışında meydana gelen her türlü kanama, belirli bir sağlık problemi neticesinde ortaya çıktığını ve bunun da risk oluşturduğunu söyledi. Öncelikli olarak günümüzde ve iş hayatındaki kadınlar, kanamalar hafif miktarda ve bir leke olarak geldiğinde normal karşılamakta. Fakat süreklilik arz etmesi ya da kanama miktarının fazla olması bir sağlık problemine işaret ettiğini de unutmamamız gerekiyor. Hamilelik döneminde ise çok daha dikkatli olmalıyız. Gebe kadınların sağlık problemlerinin mutlaka doktor kontrolü dahilinde çözüme ulaştırılması gerekir. Bu sebeple herhangi bir kanama durumunda hastaneye gidilmesi çok ama çok önemlidir. Gebeliğin başlangıç sürecinde yerleşme kanaması söz konusu olması normaldir. Hamileliğin ilk ayında kanama aynı zamanda implantasyon olarak adlandırılır. Yerleşme kanaması lekelenme şeklinde olabileceği gibi adet kanamasıyla da benzerlik gösterebilir. Hamileliğin ilerleyen haftalarında rastlanan kanamaların sebebi düşük olabilir. Hamilelik süreci içerisinde meydana gelen bir kanama, şiddeti az ya da çok ne olursa olsun doktora başvurulmasını gerektirir. Gebelik sırasında meydana gelen kanamaların hiçbiri normal kabul edilmez. Kanamaları ciddiye almalıyızve doktorunuza başvurmalısınız.



GEBELIKTE NEDEN KANAMA OLUR?

Dış gebelik

Mol gebeliği

Bebeğin eşinin önde yer alması (plasenta praevia)

Eşin yerinden erken ayrılması (dekolman plasenta)

Vajina ağzında kötü veya iyi huylu tümör bulunması