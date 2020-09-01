Uyku, vücut için hayati rol üstleniyor. Bu nedenle Dyt. Emel Terzioğlu Arslan, uyku kalitesini artıran besinleri sıralıyor: Muz, kayısı, elma, ıspanak, tatlı patates, badem, keten tohumu, süt, yoğurt, kefir, kuru baklagiller ve kafeinsiz bitki çayları.
Uyku, vücut için hayati rol üstleniyor. Bu nedenle Dyt. Emel Terzioğlu Arslan, uyku kalitesini artıran besinleri sıralıyor: Muz, kayısı, elma, ıspanak, tatlı patates, badem, keten tohumu, süt, yoğurt, kefir, kuru baklagiller ve kafeinsiz bitki çayları.