Uyku, vücut için hayati rol üstleniyor. Bu nedenle Dyt. Emel Terzioğlu Arslan, uyku kalitesini artıran besinleri sıralıyor: Muz, kayısı, elma, ıspanak, tatlı patates, badem, keten tohumu, süt, yoğurt, kefir, kuru baklagiller ve kafeinsiz bitki çayları.