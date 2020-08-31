Karar sizin

Bence sağlıklı aşkı bulmak aslında zor değil. Sadece istediğimiz şeye odaklanmak yerine, bir partnerde gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu netleştirmek. Maceracı bir ortak isteyebiliriz, ancak bu gerçekten izim için en iyi "eşleşme" olmayabilir.

Sağlıksız evlerde büyüdüğümüzde, beyinlerimiz aile üyelerimize benzeyen insanların etrafında havai fişek gibi patlar. Durum buysa, sağlıklı bir eş seçmemize yardımcı olmak için duygularımıza gerçekten güvenemeyiz. Kendini daha "tarafsız" hisseden insanlara bir şans vermek, kesinlikle daha derin bir bağlantıya dönüşebilir. Başlangıçta bu kadar yoğun veya heyecan verici "hissetmeyebilirsiniz.

Ancak araştırmalar gösteriyor ki, çılgınlar gibi aşık olanların evlilikleri, daha sonra sevgisi artanlara göre daha kısa ömürlü oluyor. Ulaşılmazı isterseniz çok yorulursunuz. Çok yorulduğunuzda da mutluluğu yakalamanız çok daha güçleşir.

Silvy Khoucasıan - İlişki Terapisti