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    • Sağlık
    • 31.08.2020 Gazete
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    Herkes güzel ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. nı destekleyen besinler şöyle sıralanıyor...

    Fıstık gibi olun!

    Herkes güzel ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. nı destekleyen besinler şöyle sıralanıyor:

    Tarçın: Yağ yakımını ve zayıflatır.
    Hindistan cevizi yağı: Günde 2 yemek kaşığı tüketmek göbek yağlarını eritir.
    Yeşil çay: Yağ yakımını destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Kilo kaybını kolaylaştırır.
    Elma sirkesi: Sindirimi hızlandırır. Zayıflatır.
    Fıstık ezmesi: Doğru miktarda tüketildiğinde karın yağlarını yakar.

    GÜZEL ÖNERİ
    Rosie Huntington- Whiteley, her gün yeşil çay içerek formda kalıyor.

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