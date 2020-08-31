Fıstık gibi olun!

Herkes güzel ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. Yağ yakımını destekleyen besinler şöyle sıralanıyor:

Tarçın: Yağ yakımını ve zayıflatır.

Hindistan cevizi yağı: Günde 2 yemek kaşığı tüketmek göbek yağlarını eritir.

Yeşil çay: Yağ yakımını destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Kilo kaybını kolaylaştırır.

Elma sirkesi: Sindirimi hızlandırır. Zayıflatır.

Fıstık ezmesi: Doğru miktarda tüketildiğinde karın yağlarını yakar.

GÜZEL ÖNERİ

Rosie Huntington- Whiteley, her gün yeşil çay içerek formda kalıyor.