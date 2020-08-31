Dikkat risk var

İstanbul Medipol Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sema Ovalı, üreme çağındaki kadınların yüzde 10 ile 30'unda, menopoza yakın kadınların ise yüzde 50'sinde anormal kanamanın görülebildiğini söyledi.

İşte Dr. Sema Ovalı'nın uyarıları: Normal adet kanamasının 24-35 günde bir görülen, yedi günden az süren ve toplamı 80 ml'den az olan kanama olarak tanımlanır. Anormal kanama ise herhangi bir neden olmadan, adet kanamalarının düzensiz olması veya durmayan uzun süreli kanamamalardır. Kanamaların çoğu düzenli yumurtlama olmadığı için ortaya çıkar. Yumurtlama olmadığı ve ilk evrede östrojen karşısına çıkacak progesteron bulunmadığı için rahim iç dokusunda kalınlaşma görülür, dokuların normal işlevi bozulur. Bazen gecikmenin arkasından sık kanamalar yaşanır. Anormal kanamaların tedavisinde; öncelikle anormal kanamaya yol açan ana neden ortaya çıkarılmalı ve bu nedene yönelik tedaviler uygulanmalıdır.

Diğer yandan, progesteron veya östrojen içeren ilaçlar veya her ikisini birden içeren doğum kontrol hapları veya progesteron içeren rahim içi araç kullanılması de düşünülebilir. Endometriumun kanseri veya kanser öncesi hiperplazileri, rahim ağzı kanseri veya kanser öncesi lezyonları, myomlar, polipler ve kronik enfeksiyonların anormal kanamaların en korkulan nedenleri arasında. Teşhiste, muayene ve ultrasonografi en önemli yöntemlerdir. Servikalsmear testi, rahim içi kalınlığın artması durumunda kürtaj ile materyal alınıp incelenmesi, (endometriyal biyopsi) içeriye sıvı verilerek yapılan ultrasonografi, hem teşhis hem de tedavinin bir arada yapılabildiği histeroskopi ile rahim içini gözleyip sebebi görüp polip veya myom gibi oluşumların çıkarılması, kanayan dokuların yakılması aynı seansta yapılabilir.