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    • Sağlık
    • 30.08.2020 Gazete
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    Yüksek tehlike! dan tuz uyarısı

    , tedavi edilmediğinde kalbi tüketiyor. Göz damarlarına zarar vererek körlüğe neden olabiliyor. tuzdan uzak durmayı öneriyor...

    Yüksek tehlike!

    Tansiyon, ülkemizde en sık görülen kronik hastalık olarak biliniyor. Yediden yetmişe herkesi tehdit eden bu hastalık, ihmale gelmiyor. Tedavi edilmediğinde kalp sağlığını tehdit ediyor. Yıllarca belirti vermeyen tansiyona, 'sessiz katil' deniyor. şu önerilerde bulunuyor.

    KİLO VE STRES
    un görülmesinde, tek bir hastalık etkili olmuyor. Sigara içiciliği, aşırı kilo (obezite), aşırı alkol kullanımı, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, kontrol altına alınamayan stres hipertansiyona neden oluyor.

    ÖMÜRLÜK DEĞİL
    Hipertansiyon daha çok yanlış yaşam şekliyle ortaya çıkıyor. Riskler kontrol altına alınınca, hastalık da kontrol altına alınmış oluyor. Yüksek tansiyon tedavisinde iki yol uygulanıyor. Kalp ve diyabet gibi hastalıklar varsa ömür boyu ilaç kullanmak gerekiyor.

    ✖ Ev yemeklerine tuz eklemeyin.
    ✖ Kabartma tozu ve et suyu tabletleri kullanmayın.
    ✖ Hazır salata sosları, ketçap, hardal ve soya sosu tüketmeyin.
    ✖ Hazır işlenmiş besinleri tercih etmeyin, taze sebze ve meyve yiyin.

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