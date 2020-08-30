Tansiyon, ülkemizde en sık görülen kronik hastalık olarak biliniyor. Yediden yetmişe herkesi tehdit eden bu hastalık, ihmale gelmiyor. Tedavi edilmediğinde kalp sağlığını tehdit ediyor. Yıllarca belirti vermeyen tansiyona, 'sessiz katil' deniyor. Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor.

KİLO VE STRES

Yüksek tansiyonun görülmesinde, tek bir hastalık etkili olmuyor. Sigara içiciliği, aşırı kilo (obezite), aşırı alkol kullanımı, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, kontrol altına alınamayan stres hipertansiyona neden oluyor.

ÖMÜRLÜK DEĞİL

Hipertansiyon daha çok yanlış yaşam şekliyle ortaya çıkıyor. Riskler kontrol altına alınınca, hastalık da kontrol altına alınmış oluyor. Yüksek tansiyon tedavisinde iki yol uygulanıyor. Kalp ve diyabet gibi hastalıklar varsa ömür boyu ilaç kullanmak gerekiyor.

✖ Ev yemeklerine tuz eklemeyin.

✖ Kabartma tozu ve et suyu tabletleri kullanmayın.

✖ Hazır salata sosları, ketçap, hardal ve soya sosu tüketmeyin.

✖ Hazır işlenmiş besinleri tercih etmeyin, taze sebze ve meyve yiyin.