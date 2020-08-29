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    • Sağlık
    • 29.08.2020 Gazete
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    alarmı

    Astım ve diyabet kadar yaygın olan , birçok zararının yanı sıra konsantrasyonu da bozuyor. , ‘Bu trafik kazası riskini 8 kat artırıyor’ diye uyarıyor

    Uyku apnesi alarmı

    Son yıllarda en sık karşılaşılan lardan biri tıkayıcı . Ülkemizde her geçen gün daha fazla kişiyi etkisi altına alan hastalık, erkeklerde kadınlara göre 2 kat fazla görülüyor. Özellikle kısa boylu, şişman ve göbekli, kısa boyunlu erkekleri daha çok tehdit ediyor. , hızla yaygınlaşan bu hastalığa karşı önemli uyarılarda bulunuyor:

    Fazla kilolarınızdan mutlaka kurtulun.
    önceki 3 saat içerisinde sakinleştirici ilaç ve uyku ilaçları almayın.
    Yatmadan önce ağır yemek yemeyin ve alkol almayın.
    Günde 45 dakika düzenli, tempolu yürüyüş ya da yüzme başta olmak üzere, sizi zorlamayacak türde spor yapın.
    Sırt üstü yatmak şikayetinizi artırıyorsa yan yatın. Uykuda sırt üstü pozisyona
    gelmemeniz için 'sırtına pinpon topu dikilmiş' pijama giyebilirsiniz.
    Üst solunum yollarında darlık yapan bir neden varsa gecikmeden klasik ve robotik cerrahi tedavileri için başvurun.

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