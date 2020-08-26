Rahim kanserine geçit vermeyin

Kadınlarda sık görülen rahim kanserinde erken tanı hayati önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, bu hastalık daha çok 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlardaki kadınlarda görüldüğünü söylüyor. Hastalık daha çok cinsel ilişki sonrası kanama ile belirti veriyor. Tedavisinde erken teşhis ve tedavi önem taşıyor. Küçük, erken evre kanseri olan hastalar rahim ve rahim ağzının çıkarılması ile cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. İleri evrelerde ise kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor.