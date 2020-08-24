Diyabeti iyileştirir, hafızayı güçlendirir! Vişnenin faydaları nelerdir?

Yaz aylarında ağızları tatlandıran vişne, hastalıklara savaş açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, faydalarını sıralıyor:
Pankreasın insülin üretimini artırır. Kan şekerini düşürür.
Uykusuzluğa iyi gelir. Melatonin hormonunu artırır.
Kalp hastalıklarından korur.
Günde 1 bardak vişne suyu içmek beyin hücrelerini güçlendirir. Unutkanlığı önler.
Kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Meme kanserine karşı koruma sağlar.
Günde bir avuç tüketmek, gut hastalığında ağrıları hafifletir.
Pankreasın insülin üretimini artırır. Kan şekerini düşürür.
Uykusuzluğa iyi gelir. Melatonin hormonunu artırır.
Kalp hastalıklarından korur.
Günde 1 bardak vişne suyu içmek beyin hücrelerini güçlendirir. Unutkanlığı önler.
Kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Meme kanserine karşı koruma sağlar.
Günde bir avuç tüketmek, gut hastalığında ağrıları hafifletir.