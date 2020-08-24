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    • Sağlık
    • 24.08.2020 Gazete
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    Diyabeti iyileştirir, hafızayı güçlendirir! Vişnenin faydaları nelerdir?

    Yaz aylarında ağızları tatlandıran vişne, hastalıklara savaş açıyor. Beslenme ve , şifa deposu vişnenin faydalarını açıkladı.

    Kulaklara küpe olsun
    Yaz aylarında ağızları tatlandıran vişne, hastalıklara savaş açıyor. Beslenme ve , faydalarını sıralıyor:

    Pankreasın insülin üretimini artırır. Kan şekerini düşürür.

    Uykusuzluğa iyi gelir. Melatonin hormonunu artırır.

    Kalp hastalıklarından korur.

    Günde 1 bardak vişne suyu içmek beyin hücrelerini güçlendirir. Unutkanlığı önler.

    Kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Meme kanserine karşı koruma sağlar.

    Günde bir avuç tüketmek, gut hastalığında ağrıları hafifletir.
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