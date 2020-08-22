Kek yaparken malzemeleri karıştırdığınız kaşığa hamurunuz yapışabilir. Malzemeleri karıştırmadan önce kaşığı süte batırırsanız, hamur yapışmaz.
DİKKAT EDİN
CAM kırıklarını şeffaf koli bandını iki ucundan tutarak toplarsanız elinize cam batmaz. Göremediğiniz ufak cam kırıklarını da ıslak pamukla toplayabilirsiniz.
SOĞAN YETER
Bıçağınız paslandıysa, yarım kuru soğanın üzerine pudra şekeri serpin ve bıçağı bununla ovun. Leke geçmezse aynı soğana karbonat serpip bununla ovun.
ÇALKALAYIN
Ağzı dar şişeleri temizlemek için biraz su, deterjan ve bir kaşık pirinç koyup çalkalayın. Kısa sürede temizlendiğini göreceksiniz.
DİKKAT EDİN
CAM kırıklarını şeffaf koli bandını iki ucundan tutarak toplarsanız elinize cam batmaz. Göremediğiniz ufak cam kırıklarını da ıslak pamukla toplayabilirsiniz.
SOĞAN YETER
Bıçağınız paslandıysa, yarım kuru soğanın üzerine pudra şekeri serpin ve bıçağı bununla ovun. Leke geçmezse aynı soğana karbonat serpip bununla ovun.
ÇALKALAYIN
Ağzı dar şişeleri temizlemek için biraz su, deterjan ve bir kaşık pirinç koyup çalkalayın. Kısa sürede temizlendiğini göreceksiniz.