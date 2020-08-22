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    • Sağlık
    • 22.08.2020 Gazete
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    | Pratik bilgiler

    Kek yaparken malzemeleri karıştırdığınız kaşığa hamurunuz yapışabilir. Malzemeleri karıştırmadan önce kaşığı süte batırırsanız, .

    Hamur yapışmaz
    Kek yaparken malzemeleri karıştırdığınız kaşığa hamurunuz yapışabilir. Malzemeleri karıştırmadan önce kaşığı süte batırırsanız, .

    DİKKAT EDİN
    CAM kırıklarını şeffaf koli bandını iki ucundan tutarak toplarsanız elinize cam batmaz. Göremediğiniz ufak cam kırıklarını da ıslak pamukla toplayabilirsiniz.



    SOĞAN YETER
    Bıçağınız paslandıysa, yarım kuru soğanın üzerine pudra şekeri serpin ve bıçağı bununla ovun. Leke geçmezse aynı soğana karbonat serpip bununla ovun.



    ÇALKALAYIN
    Ağzı dar şişeleri temizlemek için biraz su, deterjan ve bir kaşık pirinç koyup çalkalayın. Kısa sürede temizlendiğini göreceksiniz.
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