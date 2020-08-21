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    • Sağlık
    • 21.08.2020 Gazete
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    tehlikesi

    , tedavi edilmediğinde kalbi tüketiyor. Göz damarlarına zarar vererek körlüğe neden olabiliyor. dan uzak durmayı öneriyor.

    Yüksek tehlike
    Tansiyon, ülkemizde en sık görülen kronik hastalık olarak biliniyor. Yıllarca belirti vermeyen tansiyona, 'sessiz katil' deniyor. un görülmesinde, tek bir hastalık etkili olmuyor. Sigara içiciliği, aşırı kilo (obezite), aşırı alkol kullanımı, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, kontrol altına alınamayan stres hipertansiyona neden oluyor. Bilindiği gibi aşırı tüketimi yüksek tansiyona neden oluyor. Turşu, peynir, zeytin, salam, sucuk, konserve ve hazır gıdaların tuz içeriğine dikkat edilmesi gerekiyor. Siyah ve yeşil çay tansiyona karşı koruyucu etki gösteriyor. şu önerilerde bulunuyor:

    Yemeklere tuz eklemeyin.
    Kabartma tozu ve et suyu tabletleri kullanmayın.
    Hazır salata sosları, ketçap, hardal ve soya sosu tüketmeyin.
    Hazır işlenmiş besinleri tercih etmeyin, taze sebze ve meyve yiyin.
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    Haberler Sağlık Yüksek tansiyon tehlikesi
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