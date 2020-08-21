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    • Sağlık
    • 21.08.2020 Gazete
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    Büyük göğüsler omurga için büyük risk

    Kadınların en sık yakındığı rahatsızlıkların başında büyük göğüsler geliyor. Psikolojik sorunlara da neden olan bu durum, omurgaya da hasar veriyor. Plastik, Rekonstrüktif ve . Dr. , sutyen askısı ile omuzları öne çektiğini, gün içerisinde artan basıncın duruş bozukluklarına ve kasiskelet larına neden olduğunu belirtiyor.

    Omurga için büyük risk
    Kadınların en sık yakındığı rahatsızlıkların başında büyük göğüsler geliyor. Psikolojik sorunlara da neden olan bu durum, omurgaya da hasar veriyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , sutyen askısı ile omuzları öne çektiğini, gün içerisinde artan basıncın duruş bozukluklarına ve kasiskelet larına neden olduğunu belirtiyor. Ağrı kesiciler, masaj, fizik tedavi, akupunktur ve diğer cerrahi dışı işlemler sadece geçici bir rahatlama sağladığının altını çiziyor. Meme küçültme ameliyatlarının en sık yapılma nedenlerinden birinin bu ağrılar olduğunu söylüyor. "Amaç, memelerin kütlesinin azaltılması ve göğüs duvarındaki memelerin yukarıya doğru kaldırılmasıdır. Ameliyat sonrası hastaya destekleyici sutyenlerden giydirilir. Bu sutyenin 6 hafta kadar giyilmesi önerilmektedir. Anestezi personeli hastayı uyandırır ve bekleme odasına alır. Ameliyat sonrası kullanılacak lerle kolaylıkla tolere edilebilmektedir. İşinize bağlı olarak, genellikle 2 hafta sonra hafif işlere geri dönüş yapılabilir" diyor.

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