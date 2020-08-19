Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 19.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Siniriniz sıkışmasın

    İnsan boynu, omurilik, omurilikten çıkan sinirler, bu bölgeden geçen atar damarlar gibi çok önemli vücut yapılarını barındıran, baş için bir destek işlevi gören, omurganın en hareketli bölümüdür. nedeni olarak omurga içerisinde belden sonra ikinci sırayı alır.

    Siniriniz sıkışmasın
    İnsan boynu, omurilik, omurilikten çıkan sinirler, bu bölgeden geçen atar damarlar gibi çok önemli vücut yapılarını barındıran, baş için bir destek işlevi gören, omurganın en hareketli bölümüdür. nedeni olarak omurga içerisinde belden sonra ikinci sırayı alır. Esas problem sinir üzerinde yüksek basınç oluşması ve buna bağlı sinirin sıkışmasıdır. Konservatif tedavi, öncelikle seçilmesi gereken tedavi yöntemidir. Konservatif tedaviye başlanmadan önce mutlaka kırık, enfeksiyon, tümör gibi nedenler dışlanmalıdır.
    Haberler Sağlık Siniriniz sıkışmasın
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri