Siniriniz sıkışmasın

İnsan boynu, omurilik, omurilikten çıkan sinirler, bu bölgeden geçen atar damarlar gibi çok önemli vücut yapılarını barındıran, baş için bir destek işlevi gören, omurganın en hareketli bölümüdür. Ağrı nedeni olarak omurga içerisinde belden sonra ikinci sırayı alır. Esas problem sinir üzerinde yüksek basınç oluşması ve buna bağlı sinirin sıkışmasıdır. Konservatif tedavi, öncelikle seçilmesi gereken tedavi yöntemidir. Konservatif tedaviye başlanmadan önce mutlaka kırık, enfeksiyon, tümör gibi nedenler dışlanmalıdır.