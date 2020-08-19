Beslenme tarzı ve cinsellik

Araştırmalar, özellikle 30-50 yaş arasında cinsel güç kaybı yaşayan erkeklerin kalp damar sorunu açısından risk altında olduğunu gösteriyor. "Cinsel bölgeye giden damarları etkileyecek herhangi bir sorun (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol problemi, plak oluşumu, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, hareketsiz bir yaşam) kalbe giden damarlarda da hasar yaratıyor" diyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi: En iyisi bel çevrenizi kadınsanız 80 cm, erkekseniz 94 cm altında tutmaya gayret edin. Aynı şekilde Akdeniz tipi bir beslenme planı uygulayın. Akdeniz diyeti dediğimizde tam tahıllı ürünlerden zengin, işlenmiş rafine şekerlerden fakir, zeytinyağı gibi iyi yağları ihtiva eden, sağlıklı proteinlerin olduğu bir beslenmeden bahsediyoruz. Trans ya da hayvansal yağlardan uzak, bol sebze-meyve içeren bir beslenme planı hem kalbi hem de cinsel fonksiyonları olumlu etkiliyor. Sağlıklı bir diyetin yanında, fiziksel olarak aktif kalmak da çok önemli. Sigara-alkol tüketimi, uyku sorunları gibi diğer risk faktörlerini de unutmamak gerek. Tabii duygusal ve zihinsel sağlık da bu bütünün bir parçası. Cinsel güç kaybı sorununuzu doktorunuza bildirmekten çekinmeyin. Bu sorun bazen çok basit bir sebepten kaynaklanabilir. Bazen de önemli bir sağlık sorununun ilk belirtisi olabilir. Sebebin belirlenmesinde ve en uygun çözümün bulunmasında doktorunuzdan yardım istemenizde yarar vardır.