Romatizmayı kökünden kurutun

Vücudun hareketini sağlayan kas ve iskelet sistemimizde şişlik, ağrı, hareket sınırlamasına yol açan romatizma en sık görülen hastalıkların başında geliyor. İlaçla tedavinin yanı sıra romatizmaya iyi gelen yiyeceklerin de şişlik ve ağrı azalabileceği belirtiliyor. 'Loğusa ve kabakulak otu' olarak da bilinen zeravent bitkisi romatizmaya iyi geliyor.
ZERDEÇAL VE KİRAZ DA FAYDALI
Eklem ağrılarınız varsa ya da romatizma hastasıysanız tam tahıllı gıdalar tüketmeye özen gösterin. Kepekli ekmek, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç tercih edin. Bu besinler iltihaplanmayı azaltarak eklemleri sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir. Bazı balık türleri Omega- 3 yağ asitleri adı verilen yağlar bakımından zengindir. Bu yağlar sabah tutukluğu ve eklem hassasiyetini hafifletir. Lahana ailesi içindeki brokoli, güçlü sülfür içeren bir antioksidandır. Ağrının şiddetini düşürür. Zerdeçalın eklemleri iltihaptan koruduğu belirtiliyor. Kiraz antioksidan bakımından zengin olması yönü ile apseleri azaltır.
Balla tatlandırın
Kas romatizması için zeravent kökü 1 bardak kaynar suya 2-4 gr konur. 10 dk bekletilir. Balla tatlandırılarak günde 2-3 bardak içilir.