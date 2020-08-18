Romatizmayı kökünden kurutun

Eklem ağrılarınız varsa ya da romatizma hastasıysanız tam tahıllı gıdalar tüketmeye özen gösterin. Kepekli ekmek, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç tercih edin. Bu besinler iltihaplanmayı azaltarak eklemleri sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir. Bazı balık türleri Omega- 3 yağ asitleri adı verilen yağlar bakımından zengindir. Bu yağlar sabah tutukluğu ve eklem hassasiyetini hafifletir. Lahana ailesi içindeki brokoli, güçlü sülfür içeren bir antioksidandır. Ağrının şiddetini düşürür. Zerdeçalın eklemleri iltihaptan koruduğu belirtiliyor. Kiraz antioksidan bakımından zengin olması yönü ile apseleri azaltır.

Balla tatlandırın

Kas romatizması için zeravent kökü 1 bardak kaynar suya 2-4 gr konur. 10 dk bekletilir. Balla tatlandırılarak günde 2-3 bardak içilir.