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    • Sağlık
    • 18.08.2020 Gazete
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    Kadınlara süper besinler

    Kadınlar için süper besinleri sizler için derledik. İşte şifa deposu o besinler...

    Kadınlara süper besinler

    YOĞURT: Kemik erimesine karşı kadınları korur. Sindirimi güçlendirir. Enfeksiyonu temizler.

    MUZ: Bol lif içerir. basıncını dengelemeye yardımcı olur. Cildi ve saçları güçlendirir.

    BROKOLİ: Kan şekerini dengeler. Meme kanserine karşı koruma sağlar.

    ELMA: Kadınların sık yaşadığı sindirim problemlerini bitirir. Kolesterolü düşürür.

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