YOĞURT: Kemik erimesine karşı kadınları korur. Sindirimi güçlendirir. Enfeksiyonu temizler.
MUZ: Bol lif içerir. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Cildi ve saçları güçlendirir.
BROKOLİ: Kan şekerini dengeler. Meme kanserine karşı koruma sağlar.
ELMA: Kadınların sık yaşadığı sindirim problemlerini bitirir. Kolesterolü düşürür.
Kadınlara süper besinler
Kadınlar için süper besinleri sizler için derledik. İşte şifa deposu o besinler...
YOĞURT: Kemik erimesine karşı kadınları korur. Sindirimi güçlendirir. Enfeksiyonu temizler.