Bedeninizle arkadaş olun | İşte mutlu evliliğin sırları...

Kişisel bakım sadece yüz maskeleri ve farkındalıkla ilgili değildir, ancak bunlar da harika. Vücudumuza uyum sağlamak ve bize neyi sevdiğimizi, neyi sevmediğimizi ve kendimiz hakkında henüz bilmediğimiz şeyleri öğretmelerine izin vermekle ilgili. Kişisel bakım planımıza duygusal birtakım şeyleri de dahil etmek faydalı olabilir. Örneğin farklı dokunma türlerini (masaj, okşama veya gıdıklama) denemeye kadar birçok yolu var... Kendine güvenme, beden farkındalığını ve tavır hareketi yoluyla gerginliği nasıl koruyacağını öğretir. Şunu deneyin: Parmaklarınızı dirseğinizden bileğinize kesinlikle yapabileceğiniz en yavaş şekilde yuvarlayın. Resim yaparken, müzik dinlerken, okurken veya yazarken ağlayabiliriz ama dans ederken ağlayamayız. Vücut bize izin vermiyor; ağlarken hareket edemez. Diğerleri için, aynı anda verme ve alma yoluyla kendi kendine masajdan gelen kendi kendini yatıştırıcı olabilir. Bazılarımız tantra ve yoga gibi birçok uygulamada duyguyu buluruz. Vücudumuzda olmak performans veya sonuçlarla ilgili değildir. Eve gelmekle ilgili. Acı çektiğimizde veya mücadele ettiğimizde bile hayatın yaşamaya değer olduğunu hatırlatan zevkli, duygusal bir bağlantıdır. Vücudumuzla daha iyi bağlantı kurabilmek istiyorsak, kendimizi duyularımız ve duygusallığımız etrafında farklı deneyimler keşfetmeye davet etmeliyiz. Bedenlerimizle arkadaş olmak ve onlarla barışmak, sahip olabileceğimiz en iyi ilişkilerden birinin başlangıcıdır...
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ