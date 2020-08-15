Sağlıklı beslenin tansiyonu indirin

Yüksek tansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Önemli bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmediğinde; kalp yetmezliği, kalp büyümesi, damarlarda daralma, felç, böbrek yetmezliği ve körlük gibi ciddi sorunlara neden olur; bu nedenle mutlaka erken dönemde teşhis edilmelidir. Yaşlandıkça da tansiyonunuz yükselir. Tansiyona böbrek hastalığı, hormonal rahatsızlıklar, aşırı alkol tüketimi ve doğum kontrol hapları gibi bazı ilaçlar da neden olabilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Tansiyonunuzun çok yükselmesi halinde görülen belirtiler arasında baş dönmesi, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları ve düzensiz kalp atışları sayılabilir. Yüksek tansiyon normalde herhangi bir belirti vermediğinden, düzenli olarak tansiyonunuzu kontrol ettirmeniz önemlidir.

Nasıl düşürülür?

Başınızı soğuk su ile yıkayın, soğuk su sinirleri uyararak tansiyonun düşmesini sağlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok soğuk olmamasıdır.

Tansiyon düşürmede en bilindik yöntem limon suyudur.

Nar ve nar suyu tansiyonu düşürmenin yanında uzun sürelertansiyonunuzun dengeli olmasını da sağlar.

Sarımsak tansiyon düşürmede en çok baş vurulan yiyeceklerden biridir. Hızlı tansiyon düşürme etkisi gösterir.

Kekik de yine aynı şekilde iyi bir tansiyon düşürücüdür.