Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 15.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Muhteşem ikili: ve

    Beta- zengini ve , cildin nem dengesini sağlar. Güneş yanıklarından korur, kalıcı bronzluk sağlar...

    Muhteşem ikili

    Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği bugünlerde cildimizi de güneşin zararlı etkilerinden korumak şart. lı bir cilde sahip olabilmek için besinlerin mucizevi güçlerinden de faydalanmak gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, "Gün ışığının yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Bu günlerde sarı, turuncu gıdaları tüketmenizi öneriyorum. , bunlar cildin güneşe karşı dayanıklılığını artırır. Güneş yanıklarından bir dereceye kadar korur"dedi.

    Haberler Sağlık Muhteşem ikili: Havuç ve kayısı
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri