Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği bugünlerde cildimizi de güneşin zararlı etkilerinden korumak şart. Sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için besinlerin mucizevi güçlerinden de faydalanmak gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, "Gün ışığının yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Bu günlerde sarı, turuncu gıdaları tüketmenizi öneriyorum. Kayısı, havuç bunlar cildin güneşe karşı dayanıklılığını artırır. Güneş yanıklarından bir dereceye kadar korur"dedi.