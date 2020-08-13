Eşinizle anlamlı ve sağlam bağ kurmanın 5 kuralı vardır:

1 RİSK ALIN: Umutlarımız, korkularımız, beklentilerimiz ve mücadelelerimiz ilişki için bir yuvadır. Bu, frekans ve performansla değil, deneyimin kalitesiyle ilgilidir. Kendini nakledilmiş hissetmek istiyorsan, risk almalısın. Güveni artıran keşiflerin savunmasızlığını gözden geçirin. Derin ilişki samimidir. Derin yakınlık ise yine sağlam bir birlikteliktir...

2 ALAN DIŞINA ÇIKAN:

Güvenli oynamak işi halleder, ancak yenilenme ve heyecan duygusu istiyorsanız, rahatlık alanınızın dışına çıkın. Mekana, ışığa ve ruh haline dikkat ederiz. Alanımızın bakımı, her an oynamaya hazır olmamızı sağlar. Rutinlerinizi değiştirin. Sadece birbirinize aşk notları için ayrı e-posta adresleri alın, ders alın, gece birlikte yürüyüşe çıkın.

3 OYUNLAR OYNAYIN:

Can sıkıntısı çeken çiftlerin, gizli arzuları keşfetmeleri iyi olacaktır. Bunu yapmanın harika bir yolu ilişki oyun oynamaktır. Duygusal duyarlılık gibi ilişkisel dürtülerin listelerini yapın. Listeyi bir zarfa koyun, kapatın ve yastığın altına koyun. Birlikteyken o listeye yazdıklarınızı düşünün. Hiç farkına varmadan söylemediğiniz şeyleri söyleyecek ve duyacaksınız.

4 ACELE ETMEYİN:

İlişkide başarılı ve verimli olmak takıntınız olmasın. Bu ilişkiyi yıpratır. İlişkide fizikselliğine odaklanmayı bırakın. Acele etmeyin. Her şeyin ortaya çıkmasına izin verin. Hedef odaklı olmayın.

5 YENİ PLAN YAPIN:

Bize yoğun zevk veren şey bazen içimizdeki çok loş ışıklı yerlerden ve aslında oldukça acı veren deneyimlerden gelir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal derinliklerimizi keşfetmek, yakınlığımızı derinleştirmemizi sağlar. Bunun için yeni planlar yapmalısınız. Kendini meşgul, yorgun veya stresli hissetmek; arzularınızın önündeki engelleri aşmanıza yardımcı olacak bu tür bir anlayıştır.

ETHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ