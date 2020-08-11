Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 11.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    kalbe bela!

    genelinde etkisini gösteriyor. Uzmanlar, hastalarına tavsiyelerde bulunuyor...

    Sıcak hava kalbe bela!

    Kavurucu sıcaklar insanları bunaltıyor. Uzmanı Doç. Dr. Ali Karagöz, bazı basit uygulamaların aşırı sıcaklarda kalbin gereğinden fazla zorlanmasını engelleyebileceğine dikkati çekerek, hastalarına yla başa çıkmalarını sağlayacak tavsiyelerde bulunuyor. Karagöz, "Eğer duyarlı gruptaysanız öncelikle sakin olun. İş ya da diğer fiziksel aktivitelerinizi azaltın veya erteleyin. Sabah erkenden ya da akşama doğru dışarı çıkmak sizin için en iyi zamandır. Egzersiz yaptığınızda, genellikle aldığınızdan daha fazla sıvı tüketmelisiniz. Sıcak havaya bağlı vücutta artmış ısıyı yenmenin en iyi yolu belirli dereceye kadar soğuk hava olabilir. Soğuk bir duş veya banyo yapabilir ya da koltuk altına soğuk, ıslak bir bez ya da buz paketi koyabilirsiniz. Sağlığınız için bol sıvı tüketin. kafeinli içeceklerden veya alkolden uzak durun. Soğuk çorbalar, salatalar ve meyveler açlığınızı tatmin edebilir ve size ekstra sıvı verebilir" diyor.

    BELİRTİLERE DİKKAT!

    Karagöz, "Sıcak çarpmasına dikkat edilmeli. Mide bulantısı, kusma, yorgunluk, baş ağrısı, algıda bozulma veya dikkat dağınıklığı, kas seğirmeleri gibi belirtileriniz varsa acil servise başvurun"diye konuştu.

    Haberler Sağlık Sıcak hava kalbe bela!
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri