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    • Sağlık
    • 10.08.2020 Gazete
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    yakar! Sağlığı bozmadan vermenin yolları...

    Sağlığı bozmadan vermenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, yağ yakan ve zayıflatan besinleri sıralıyor: Tarçın: Yağ yakar ve tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır...

    Tarçın yağ yakar

    Sağlığı bozmadan vermenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, yağ yakan ve zayıflatan besinleri sıralıyor:

    TARÇIN:
    Yağ yakar ve tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

    KIRMIZIBİBER:
    Metabolizmayı hızlandırır. Göbek çevresindeki yağları yakar.

    YEŞİL ÇAY:
    Yağ yakımını artırır. Metabolizmayı hızlandırır.

    ELMA SiRKESİ:
    Sabah aç karnına bir bardak suya koyulan bir tatlı kaşığı elma sirkesi tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

    YUMURTA:
    Tok tutar, zayıflatır.

    ÇÖREK OTU:
    Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketmek, yağları yakar.

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