Sağlığı bozmadan kilo vermenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, yağ yakan ve zayıflatan besinleri sıralıyor:
TARÇIN:
Yağ yakar ve tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
KIRMIZIBİBER:
Metabolizmayı hızlandırır. Göbek çevresindeki yağları yakar.
YEŞİL ÇAY:
Yağ yakımını artırır. Metabolizmayı hızlandırır.
ELMA SiRKESİ:
Sabah aç karnına bir bardak suya koyulan bir tatlı kaşığı elma sirkesi tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
YUMURTA:
Tok tutar, zayıflatır.
ÇÖREK OTU:
Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketmek, yağları yakar.