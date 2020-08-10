Sağlığı bozmadan kilo vermenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, yağ yakan ve zayıflatan besinleri sıralıyor:

TARÇIN:

Yağ yakar ve tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

KIRMIZIBİBER:

Metabolizmayı hızlandırır. Göbek çevresindeki yağları yakar.

YEŞİL ÇAY:

Yağ yakımını artırır. Metabolizmayı hızlandırır.

ELMA SiRKESİ:

Sabah aç karnına bir bardak suya koyulan bir tatlı kaşığı elma sirkesi tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

YUMURTA:

Tok tutar, zayıflatır.

ÇÖREK OTU:

Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketmek, yağları yakar.