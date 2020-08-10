İşte kabızlığın çaresi

Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sıkıntılarını beraberinde getiriyor. Kabızlık, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kabızlık; kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri hastalıklarının da belirtisi olabiliyor. Uzmanlar, şunları öneriyor:

● Günlük aldığınız sıvı miktarını arttırın. Katı ağırlıklı beslenme, kabızlığa neden olur.

● Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur. Meyve ve sebzeler zengin lif kaynaklarıdır.

● Uzun süreli aç kalmaktan kaçının. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.

● Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getirin.

● Dışkılamayı ertelemeyin. Tuvaleti ertelemek, kabızlığa neden olabilir.

● Spor ve egzersiz yapın. Hareket etmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

● Yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlardan uzak durun. Bu ilaçlar, bağırsakları tembelleştirir.

● Kabızlık şikayetiniz 6 aydan kısa süredir varsa, yaşınız 50'nin üzerindeyse, kabızlığa eşlik eden kansızlık, makattan kanama veya kilo kaybı yakınmanız varsa mutlaka bir gastroenteroloğa başvurun ve kolonoskopi yaptırın.