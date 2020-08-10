Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 10.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    İşte kabızlığın çaresi

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sıkıntılarını beraberinde getiriyor. , yaşamı olumsuz etkiliyor. Kabızlık; kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri hastalıklarının da belirtisi olabiliyor. Uzmanlar, şunları öneriyor...

    Kabızlığın çaresi

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sıkıntılarını beraberinde getiriyor. , yaşamı olumsuz etkiliyor. Kabızlık; kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri hastalıklarının da belirtisi olabiliyor. Uzmanlar, şunları öneriyor:

    ● Günlük aldığınız sıvı miktarını arttırın. Katı ağırlıklı beslenme, kabızlığa neden olur.

    ● Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur. Meyve ve sebzeler zengin lif kaynaklarıdır.

    ● Uzun süreli aç kalmaktan kaçının. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.

    ● Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getirin.

    ● Dışkılamayı ertelemeyin. Tuvaleti ertelemek, kabızlığa neden olabilir.

    ● Spor ve egzersiz yapın. Hareket etmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

    ● Yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlardan uzak durun. Bu ilaçlar, bağırsakları tembelleştirir.

    ● Kabızlık şikayetiniz 6 aydan kısa süredir varsa, yaşınız 50'nin üzerindeyse, kabızlığa eşlik eden kansızlık, makattan kanama veya kilo kaybı yakınmanız varsa mutlaka bir gastroenteroloğa başvurun ve kolonoskopi yaptırın.

    Haberler Sağlık İşte kabızlığın çaresi
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri