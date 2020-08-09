Kist ağrısına doğal tavsiyeler

MODERN hayatla birlikte hastalıklar da artıyor. Bu hastalıklar kadınlarda en çok üreme organlarını etkiliyor. Yumurtalık kistleri de kadınları vuran hastalıkların başında geliyor. Sıvı dolu yumurtalıklar olarak bilinen bu kistler, bazı durumlarda yırtılıyor. Organlara zarar verebiliyor. Bu kistler kimi zaman yağ bezeleri ve enfeksiyonların tıkanması gibi nedenlerle oluşuyor. Kronik enfeksiyon ve iltihaplanmalar, genetik etmenler, hormonal düzensizlik ve bazı hastalıklar da kistlere yol açabiliyor. Peki kadınların bu tehlikeden korunması için ne yapması gerekiyor. ABD'li doktor Amy Henderson, şu tavsiyelerde bulunuyor:

Magnezyum içeriği yüksek gıdalar tüketin. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve kuruyemişi eksik etmeyin.

Bitki çayları da önemlidir. Papatya çayı ve ahududu çayı rahatlatıcı, sakinleştirişi ve üreme organlarına iyi gelen içeceklerdir. Günde 1-2 fincan papatya veya ahududu çayı tüketebilirsiniz.

Nane diğer önemli bir mucizedir. Çünkü nane çayı, ağrıları hafifletir.

Ağrı hissettiğiniz bölgeye günde 2-3 kez buz torbası ile soğuk kompres uygulayın.

Stresten uzak durun. Nefes egzersizi bol yürüyüş yapmaya özen gösterin.

Bol miktarda su tüketin. Günde 2.5 litre su içilmesi gerekir.

Kabız olmamaya dikkat edin çünkü kabızlık pelvik bölgenizdeki kaslarınızın kasılmasına neden olur.