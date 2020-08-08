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    • Sağlık
    • 08.08.2020 Gazete
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    krizine son

    Uzmanlar, krizini doğru yönetmenin 9 yolunu açıklıyor.

    Tatlı krizine son

    1) Çok düşük li katı diyetlerden ve uzun süreli açlıktan uzak durun. 3-4 saat aralıklarla beslenin.

    2) Taze ve kuru lerin yanına mutlaka süt, ayran, kefir, yoğurt gibi süt ürünleri ya da çiğ badem, fındık, ceviz gibi yağlar ekleyin.

    3) Glisemik indeksi yüksek olan ve kan şekerini hızlı yükselten basit karbonhidratlar yerine bulgur, kara buğday, tam tahıllı lar ve kurubaklagiller tüketin.

    4) Günlük alımınızı artırın. Lif içeriği yüksek/posalı gıdalar mide boşalmasını geciktirerek gün içinde daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.

    5) nize kefir, yoğurt, tarhana gibi probiyotik gıdalar ekleyin.

    6) Bol bol su için.

    7) Yemeklerde bol bol baharat, özellikle tarçın kullanın. 8 Yeterli ve kaliteli uyuyun. Stresten uzak kalmaya çalışın. 9Düzenli egzersiz yaparak seratonin salgılanmasını artırın.

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