Tatlı krizine son

1) Çok düşük kalorili katı diyetlerden ve uzun süreli açlıktan uzak durun. 3-4 saat aralıklarla beslenin.

2) Taze ve kuru meyvelerin yanına mutlaka süt, ayran, kefir, yoğurt gibi süt ürünleri ya da çiğ badem, fındık, ceviz gibi sağlıklı yağlar ekleyin.

3) Glisemik indeksi yüksek olan ve kan şekerini hızlı yükselten basit karbonhidratlar yerine bulgur, kara buğday, tam tahıllı gıdalar ve kurubaklagiller tüketin.

4) Günlük lif alımınızı artırın. Lif içeriği yüksek/posalı gıdalar mide boşalmasını geciktirerek gün içinde daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.

5) Beslenmenize kefir, yoğurt, tarhana gibi probiyotik gıdalar ekleyin.

6) Bol bol su için.

7) Yemeklerde bol bol baharat, özellikle tarçın kullanın. 8 Yeterli ve kaliteli uyuyun. Stresten uzak kalmaya çalışın. 9Düzenli egzersiz yaparak seratonin salgılanmasını artırın.