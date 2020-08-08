Paketli tehlike

Güçlü bir bağışıklık sisteminin olmazsa olması olarak ilk sırada beslenme geliyor. Bunu sağlamak için besin çeşitliliği, taze sebze ve meyve tüketimi gerekiyor. Aşırı seviyede karbonhidrat, şeker ve kırmızı et tüketiminin, düşük lifli rafine ürünlerin, doymuş yağdan zengin gıdaların, paketlenmiş ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Aydın, "Bu tür ürünlerin sık ve aşırı tüketimi vücutta inflamasyon (iltihap) artışına yol açarak hastalıkların gelişimine neden olabilir. Şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinden uzak durmak gerekiyor" diyor.

Taze meyve sebze

İlaç sistemi zayıflatıyor Prof. Aydın, "Vitamin ve mikrobesinlerden zengin taze sebze ve meyveler, tohumlar, tam tahıllar, süt ürünlerinin bağışıklık sisteminin güçlü kalması için her gün tüketilmesi gerekir" diyor.

İlaç sistemini zayıflatıyor

Hastalıkların tedavisinde zorunlu olarak kullanılan bazı ilaçların bağışıklık sistemini zayıflatabildiğini hatırlatan Aydın, otoimmün hastalıklar, organ nakli gibi durumlarda kullanılan bu ilaçların tedavi edici etki sağlasa da, vücudun enfeksiyonlara açık hale gelmesine neden olduğunu söyledi.