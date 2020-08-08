Anne adayları yaz mevsiminde hastalıklara karşı duyarlı hale geliyor. Bu süreç Corona salgını nedeniyle daha tehlikeli hale geliyor. Hamilelerin bundan korunması için 14 kurala dikkat etmesi gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum/ Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici bu maddeleri şöyle sıralıyor:

Toplu taşıma araçları yerine mümkünse kişisel araçlarla seyahat edin.

Maske takmayı asla ihmal etmeyin. Nemlendiyse değiştirin.

Çevrenizdekilerin de ağız ve burunlarını kapatmasını talep edin.

Açık havada, mümkünse doğayla iç içe olacağınız etkinlikler yapın.

Kumsalda, havuz başında ve şezlonglarda sosyal mesafeye (1.5-2 metre) dikkat edin.

Ellerinizi sık sık yıkayın, bunun mümkün olmadığı durumlarda mutlaka el dezenfektanı kullanın.

Çevrenizle ve enfekte olabilecek yüzeylerle temaslarınızı mümkün olduğunca azaltın.

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11:00-15:00 saatleri arasında güneşlenmeyin.

Her gün 2-2.5 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

Beslenmeye dikkat edin. Protein, karbonhidrat ve yağı dengeleyin.

Her gün 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

Yüzmek için havuz yerine denizi tercih edin.

Deniz veya havuza girerken yüzücü gözlüğü kullanın.

Vajinal akıntıya karşı bikini ya da mayonuzu değiştirmeyi unutmayın.

Vitamin D3 seviyenizin ideal sınırlarda kalmasını sağlayın.