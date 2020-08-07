Kadınlarda adet döneminde beslenme farklılaşıyor. Psikolojik ve fizyolojik değişimler bu farklılığı tetikliyor. Haliyle kalori ve buna bağlı olarak kilo miktarı artıyor. Peki bu dönemde nasıl beslenmek gerekiyor. Kadın sağlığı uzmanı Dr. Jolene Brighten, bu soruya şu yanıtı veriyor:

DEMİR VE B VİTAMİNİ:

Yoğun kanamalar görüyorsanız demir, B12, B6 ve folat bakımından zengin gıdalar yiyin. Sağlıklı kan hücreleri üretimini destekleyen demir takviyesi için bolca yeşil yapraklı sebze tüketilebilir.

OMEGA-3:

Antienflamatuar özelliği ile şişkinlik ve ağrı hissini azaltmaya, aynı zamanda ani ruh hali değişikliklerini de engellemeye yardımcı olur. Sardalya, somon, hamsi gibi soğuk deniz balıkları, ceviz, kenevir tohumu bol miktarda Omega-3 içerir.

LİFLİ BESİNLER:

Lifli gıdalar vücudumuzdaki östrojen fazlalığının uzaklaştırılmasına yardımcı olarak adet döneminde yaşanan sorunların hafifletilmesini sağlarlar. Yeşil yapraklılar ve turp, lahana, Brüksel lahanası, brokoli gibi turpgiller familyasına ait sebzeler yoğun lif içeriğine sahiptir.

MAGNEZYUM:

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu mineraller arasındadır. Bol magnezyum içeren badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler ve incir, üzüm, hurma ve muz ile kendinize masum tatlılar hazırlayabilir, yumurta ve somon balığı tüketerek de magnezyum stoklarınızı yenileyebilirsiniz.

ÖĞÜN ATLAMAYIN:

Kan şekerini ve hormon dengesini sağlamak için üç öğün beslenin. Ani acıkmalar, enerji kaybına neden olabilir ve kan şekerimizi aniden yükseltecek şekerli-karbonhidratlı atıştırmaların tuzağına daha çabuk düşebilirsiniz.