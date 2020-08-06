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    • Sağlık
    • 06.08.2020 Gazete
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    Papatyaya göz kırpın! Papatyanın faydaları nelerdir?

    Ppatya suyu kirpiklerin sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor. Ayrıca kirpikleri uzatıyor. yapmanız gereken, 2-3 papatya çiçeğini bir bardak suda demlemek. bir pamuk yardımıyla göz kapaklarınıza sürüp kirpiklerinizi nemlendirin.

    Papatyaya göz kırpın
    Ppatya suyu kirpiklerin sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor. Ayrıca kirpikleri uzatıyor. yapmanız gereken, 2-3 papatya çiçeğini bir bardak suda demlemek. bir pamuk yardımıyla göz kapaklarınıza sürüp kirpiklerinizi nemlendirin.
    Haberler Sağlık Papatyaya göz kırpın! Papatyanın faydaları nelerdir?
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