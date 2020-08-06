Papatyaya göz kırpın! Papatyanın faydaları nelerdir?
Ppatya suyu kirpiklerin sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor. Ayrıca kirpikleri uzatıyor. Tek yapmanız gereken, 2-3 papatya çiçeğini bir bardak suda demlemek. Ardından bir pamuk yardımıyla göz kapaklarınıza sürüp kirpiklerinizi nemlendirin.
Ppatya suyu kirpiklerin sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor. Ayrıca kirpikleri uzatıyor. Tek yapmanız gereken, 2-3 papatya çiçeğini bir bardak suda demlemek. Ardından bir pamuk yardımıyla göz kapaklarınıza sürüp kirpiklerinizi nemlendirin.