Tatlı uykular

Dünyada her yıl 17 milyon kişi, inme (felç) geçiriyor ve 6 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. İnme, beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucunda bazı işlevlerin ani kaybı olarak nitelendiriliyor. Kol ve bacakta his kaybı, çift görme, konuşma bozukluğu ve denge bozukluğu, inmenin habercisi olabiliyor. Rahatsızlığın görülme sıklığı 50 yaş ve üzerinde artıyor.

İLK 3 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

İnmenin ilk belirtileri ortaya çıktıktan sonra ilk 3 saat içerisinde tedaviye başlanması hayat kurtarıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, inmeyi önlemenin yollarını anlatıyor: TUZU AZALTIN: Kan basıncının yüksek olması, inme riskini arttırıyor. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının tedavilerini aksatmamaları ve tuz miktarını azaltmaları önem taşıyor.

KİLOLARDAN KURTULUN

Obezite, inme riskini arttıran faktörler arasında bulunuyor. Bel çevresi kadınlarda 88 cm'yi, erkeklerde 102 cm'yi aşarsa inme yönünden dikkatli olunması gerekiyor.

KAN ŞEKERİNİZİ DÜŞÜRÜN

Diyabet, damarlarda dolaşım bozukluğuna yol açarak inme riskini arttırıyor.

SEBZE TÜKETİN

İnme riskine karşı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, beyaz eti düzenli tüketmek ve kırmızı et tüketimini kısıtlamak gerekiyor. Ayrıca çilek, dut, karadut, ahududu ve yabanmersini gibi meyveler de içerdiği damar koruyucu etkileriyle inme riskini azaltıyor.

SAĞLIKLI UYUYUN

Uykusuzluk inme riskini önemli derecede artırıyor. Eğer sabahları uykunuzu alamamış hissediyorsanız mutlaka bir uyku hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekiyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

İnme (felç) şu belirtilerle kendini gösteriyor:

Yüzde, kolda ve bacakta görülen güçsüzlük ya da uyuşukluk

Anlama ve konuşma güçlüğü

Baş dönmesi

Denge kaybı

Bir veya iki gözde bulanık ya da görmede azalmalar

Şiddetli ve ani baş ağrıları

Yutma güçlüğü...

Tüm bu belirtiler, inmenin işareti olduğu için vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor. Erken müdahale hayat kurtarıyor.Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile MESS kodlama eğitimleri, MEB'in online eğitim platformuna eklendi. Eğitim 34 saati bulan 248 online videodan oluşuyor.