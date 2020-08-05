Adet düzensizliği miyom habercisi

çok sık karşılaşılan bir sorun olan adet düzensizliğinin altında hormonal nedenler veya ciddi rahatsızlıklar yatabiliyor.bu sorunun ciddiye alınmasını ve ihmal edilmeden araştırılmasını öneriyor. Düzenli adet döneminin 28 günde bir geldiğini, 4-7 gün sürdüğünü belirtiyor. Geçici adet düzensizliklerinin normal kabul edildiğini, ancak uzun sürmesi durumunda vakit kaybetmeden uygunsöylüyor. Kadınlarda stres, mevsim değişiklikleri,gibi faktörlerin adet düzenini değiştirebileceğini dile getiren Opr. Dr. Sezgin, "Hormonlardaki sorunlar, yumurtlama olmaması, yumurtlama sorunları,yumurtalıklardaki kistler de adet düzensizliklerine yol açabilir. Rahimdeki miyomlar da rahim iç tabakasını etkiliyorsa, adet düzensizliğine sebep olabilir" diyor. Bu sağlık sorununun tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Ağızdan alınan ilaçlar veya cerrahi tedavi gibi farklı ve çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Yeter ki adet düzensizliği küçümsenip, doğal ve basit bir sorunmuş gibi görülmesin. Çünkü düzensiz kanamalar çok ciddi sağlık problemlerinin ön habercisi olabilir. Bu nedenle sebebi mutlaka araştırılmalıdır ve sebebe yönelik tedavi düzenlenmelidir.