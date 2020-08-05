Adet düzensizliği miyom habercisi

Kadınlarda çok sık karşılaşılan bir sorun olan adet düzensizliğinin altında hormonal nedenler veya ciddi rahatsızlıklar yatabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin, bu sorunun ciddiye alınmasını ve ihmal edilmeden araştırılmasını öneriyor. Düzenli adet döneminin 28 günde bir geldiğini, 4-7 gün sürdüğünü belirtiyor. Geçici adet düzensizliklerinin normal kabul edildiğini, ancak uzun sürmesi durumunda vakit kaybetmeden uygun tedavinin yapılması gerektiğini söylüyor. Kadınlarda stres, mevsim değişiklikleri, aşırı kilo alımı veya kilo verimi gibi faktörlerin adet düzenini değiştirebileceğini dile getiren Opr. Dr. Sezgin, "Hormonlardaki sorunlar, yumurtlama olmaması, yumurtlama sorunları, polikistik over hastalığı, yumurtalıklardaki kistler de adet düzensizliklerine yol açabilir. Rahimdeki miyomlar da rahim iç tabakasını etkiliyorsa, adet düzensizliğine sebep olabilir" diyor. Bu sağlık sorununun tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Ağızdan alınan ilaçlar veya cerrahi tedavi gibi farklı ve çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Yeter ki adet düzensizliği küçümsenip, doğal ve basit bir sorunmuş gibi görülmesin. Çünkü düzensiz kanamalar çok ciddi sağlık problemlerinin ön habercisi olabilir. Bu nedenle sebebi mutlaka araştırılmalıdır ve sebebe yönelik tedavi düzenlenmelidir.