Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 02.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    genç yaşlı dinlemez

    Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli hastalıklara yol açan , hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Uzmanlar, romatizma hakkında bilinmesi gerekenleri şöyle sıralıyor...

    Romatizma genç yaşlı dinlemez

    Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli hastalıklara yol açan , hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Uzmanlar, romatizma hakkında bilinmesi gerekenleri şöyle sıralıyor...

    BUNLARI TÜKETİN
    ENGİNAR:     Başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı birebirdir.

    DOMATES: Kemiklere kuvvet verir.

    FASULYE: Romatizma ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

    KEREVİZ: Romatizma ağrılarını keser.

    PANCAR: Kemikleri güçlendirir.

    Haberler Sağlık Romatizma genç yaşlı dinlemez
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri