Romatizma genç yaşlı dinlemez

Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli hastalıklara yol açan romatizma, hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Uzmanlar, romatizma hakkında bilinmesi gerekenleri şöyle sıralıyor...

BUNLARI TÜKETİN

ENGİNAR: Başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı birebirdir.

DOMATES: Kemiklere kuvvet verir.

FASULYE: Romatizma ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

KEREVİZ: Romatizma ağrılarını keser.

PANCAR: Kemikleri güçlendirir.