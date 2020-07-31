Kadın düşmanı: İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yapma esnasında ve sonrasında ağrı ve yanmayla belirti veriyor. Daha çok kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan Acar Demir, tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. "İdrar yapma esnasında ve sonrasında ağrı ve yanma varsa kendiliğinden geçmesini beklemeyin. İdrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmezse böbreklere zarar verebilir. Gebelerde ise erken doğuma bile neden olabilir. Bunun en büyük nedeni olarak kadınların üretra denilen idrar kesesinden idrarı dışarı taşıyan son kısmının kısa ve makatın idrar yolu girişine çok yakın olmasını gösterebiliriz. İdrar yolu enfeksiyonlarına çoğunlukla idrar yolundan idrar kesesine ulaşan bakteriler neden olur" diyor.

BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN

İdrar yolu enfeksiyonu, neden olduğu şikayetlerle hayatı kabusa çeviriyor. Genellikle idrar yapma esnasında ve sonrasında meydana gelen ağrı ve yanmayla kendini gösteriyor. Bunların yanı sıra sık idrara çıkma isteği, idrarın az az gelmesi, kanlı ve bulanık olması, alt karın bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, mide bulantısı da görülüyor.

BOL BOL SU İÇİN

Enfeksiyonlardan korunmak için öncelikle kişisel temizliğe ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra hastalığın tedavisinde kullanılan antibiyotikle birlikte günde 2 ila 2,5 litre kadar su içmek enfeksiyonla mücadeleye yardımcı oluyor.

DOĞUM UZMANI OP. DR. CANAN ACAR DEMİR - CİNSEL SAĞLIK